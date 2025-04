Mara Sattei, al secolo Sara Mattei, nella serata di ieri ha festeggiato il suo trentesimo compleanno e, per l’occasione, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Alessandro Donadei.

Come riportato da Chi Magazine, la serata dei festeggiamenti si è svolta in un’elegante location di Milano, la Casa Giardino. “Luci soffuse e un ambiente intimo ma elegante. Al party erano presenti molti amici della cantante e ovviamente non poteva mancare suo fratello The Supreme, anche lui un noto artista nel panorama musicale italiano – si legge sul settimanale -. È stato proprio lui a riprendere gli attimi di commozione in cui Mara Sattei ha ricevuto la proposta di matrimonio, seguita da abbracci e lacrime di gioia da parte di tutti i presenti”.

A distanza da poche ore dallo svolgimento della festa, Mara ha reso la notizia pubblica anche attraverso il suo profilo social. L’ex allieva di Amici, infatti, ha condiviso un carosello di scatti fotografici in cui mostra gli attimi più belli della sua festa nel momento della proposta (oltre a un'ulteriore raccolta di foto del party in generale). Tra le fotografie selezionate per l’annuncio, possiamo notare anche l’attimo in cui lei mostra alle sue amiche più care, il prezioso anello di fidanzamento che le è appena stato regalato.

Chi è il futuro marito di Mara Sattei

Alessandro Donadei è un produttore musicale e chitarrista. È nato il 16 ottobre 1990 a Bari e quindi ha cinque anni di più rispetto alla sua futura moglie. Fin da giovanissimo ha avuto una forte predisposizione verso la musica e ha iniziato a suonare la chitarra alla sola età di sei anni. In seguito, si è trasferito a Roma per frequentare il Saint Louis College of Music.