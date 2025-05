Dopo i rumor delle ultime settimane, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno confermato l’arrivo della loro prima figlia, che si chiamerà Priscilla. Ma quando nascerà?

“Ieri, mentre a Roma si eleggeva il nuovo Papa, Giulia De Lellis era nella Capitale per festeggiare la nipotina Penelope che compiva 6 anni – si legge su Chi Magazine -. E mentre si truccava per uscire e andare da lei ha fatto delle stories in cui ha svelato più di un dettaglio sul momento magico che sta vivendo. Uno a proposito del mese di gravidanza in cui si trova, l’altro sui progetti di vita con Tony Effe.

L’influencer ha voluto condividere con i suoi follower una sensazione della sua attesa riguardante l’appetito e ha detto: ‘Ieri sono andata a mangiare da mia suocera e per la prima volta mi sono sentita piena. Da quando sono incinta non mi era ancora capitato, non avevo mai il senso di sazietà’. A far drizzare le antenne di chi la segue non è stato tanto il racconto sulla fame da futura mamma quanto quel “suocera” riferito alla mamma del compagno trapper. Vero è che il termine viene usato anche dalle coppie non sposate, ma quella disinvoltura con cui ha definito la signora Annarita, che la adora, fa pensare che ci sia già un progetto di matrimonio”.

E ancora: “Le stories continuano con Giulia che parla di novità lavorative del suo brand, del periodo pienissimo che sta vivendo e del fatto che è incinta ‘e neanche di poco’. ‘In tutto ciò io sto così’, continua, indietreggiando rispetto alla videocamera in modo che la si veda per intero, mostrando e accarezzandosi il pancino, che fa bella mostra sotto una tutina nera aderente. ‘Mah, era molto più grande tipo al terzo… al quarto… adesso pare come se… si vede? Boh, vabbè… Però sta sempre qua lei eh’, e indica il grembo, riferendosi alla figlia Priscilla. Che, come avevamo già intuito da una foto pubblicata da Tony Effe il giorno dell’annuncio del lieto evento, adesso è evidente che nascerà tra agosto e settembre, comunque entro la fine dell’estate”.