Nella giornata di ieri, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, sono tornati al centro del gossip. Stando ad alcune voci, poi confermate dalla madre di lei, i due ex gieffini starebbero vivendo un momento di crisi dovuto alla vicinanza tra l’ex tentatrice e Lorenzo Spolverato. Tuttavia, le cose non starebbero così. E’ stata la stessa Greta a spiegarlo in alcuni video pubblicato su Instagram, nei quali dice di voler continuare a mantenere la sua vita privata lontana dai social e di voler parlare esclusivamente quando avrà notizie certe.

“Sapete che io parlo solo quando me la sento, se voglio prendermi del tempo per me e non espormi troppo sui social, è vero che devo dare conto perché sono un personaggio pubblico, però sono una persona come voi e sfido chiunque a dover dare conto ogni mattina della propria relazione sentimentale o di amicizia. È vero quindi che sono un personaggio pubblico, ma non sono la regina Elisabetta o re Carlo che devo mettere le insegne di tutto quello che succede nella mia vita. Immaginate quante volte voi mandate a ca*are il vostro fidanzato e poi il giorno dopo ci tornare insieme o magari, tutti i giorni capita nella vita reale. Io posso mai scriverlo sui social ogni volta che capita?”.

Greta ha poi chiarito che nella crisi tra lei e Sergio non c’entrano terze persone: “Non mettete in mezzo terze persone che non c’entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali, state sereni, poi se volete farvi film mentali siete liberi, ma io vi dico come stanno le cose e lo so io e lo sa Sergio. Sono una persona normale e non mi va di sbandierare la mia vita privata, condivido con voi la qualsiasi, ma ho sempre detto che la mia vita privata l’avrei lasciata tale. Ora non mi va di parlarne, non mi va di farvi sapere nulla. Quando avrò qualcosa da dire e se vorrò lo farò, adesso no. Ringrazio tutte le persone che mi hanno difeso e chiedo di seguire me se vi piace la mia persona, la mia vita privata continuerò a tenerla privata, come ho sempre fatto perché potremmo esserci lasciati dieci volte e voi non lo sapete. Se vorrò condividere qualcosa lo farò, fino ad allora voi non fatevi film mentali, vivete sereni, fatevi la vostra vita e amatemi”.

L’ex gieffina ha poi concluso dicendo che quando verrà presa una decisione definitiva sarà lei a comunicarlo: “Quando me la sentirò condividerò quello che devo dirvi, fino ad allora è perché non me la sento o perché non ho niente da dirvi. Vivo come voi, un giorno sul melo, un giorno sul però, non so nulla. Se prenderò una decisione ve la comunicherò, se prenderanno altre decisioni altre persone ve la comunicheranno, ancora non sono state prese decisioni. Vivete sereni, pensiamo positivo, la vita è bella, basta essere così tossici e ossessionarvi così con una coppia, io lo apprezzo che ci amate così tanto insieme, ma la nostra vita è come la vostra. Mettetevi nei nostri panni, a voi piacerebbe se ogni mattina dovreste alzarvi e dire se la vostra relazione va bene o male?”.