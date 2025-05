Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Durante il secondo appuntamento con il celebrity survivor condotto da Veronica Gentili, c’è stata l’eliminazione di Lorenzo Tano. Poi, al termine di diverse prove, Nunzio Stancampiano e Omar Fantini sono stati eletti leader rispettivamente per il gruppo dei giovani e per quello dei Senatori. A fare il suo sbarco in Honduras anche l’ultima naufrago che mancava per completare il cast, ovvero Dino Giarrusso. Ma com’è andata in termini di ascolti. La puntata di debutto, L’Isola dei Famosi ha totalizzato il 18,5% di share, mentre ieri sera si è assestata al 17,5%.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 12 maggio forniti da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 12 maggio 2025, su Rai1 la seconda puntata di Gerri ha interessato 3.220.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi ha conquistato 2.049.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Audiscion intrattiene 524.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 1.002.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 726.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 741.000 spettatori (5.3%). Su La7 100 Minuti raggiunge 787.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 805.000 spettatori con il 4.8%. Sul Nove Little Big Italy raduna 456.000 spettatori (2.5%).