Ospite del podcast di sua sorella Valentina, Chiara Ferragni è tornata a parlare di amore tossico.

“Secondo me tutti gli uomini vogliono la donna forte, la donna indipendente. Dicono di volerla. Tutti vogliono quella lì forte, indipendente, che lavora, che guadagna bene, che sa il fatto suo, che si fa rispettare, però poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa. E sono veramente gli uomini sicuri, che sono gli unici uomini che dovresti avere al tuo fianco. Perché la maggior parte delle persone dicono di voler questo e una volta che lo trovano, anche in minima parte, poi cercano di renderti più piccola”.

Chiara Ferragni ha poi confessato di aver provato in prima persona un rapporto del genere, anche se non ha fatto alcun nome (si riferiva a Fedez?): “Purtroppo noi donne – è successo con me, ma è successo con qualsiasi donna che conosco – e tutte le donne che conosco sono donne super forti, super cazzute, super veramente di carattere, però tutte noi siamo state in delle relazioni tossiche, siamo state con persone che ci hanno trattato di m3rda e almeno per un po’ ci è andato bene anche così. Cioè nel senso, l’abbiamo accettato giustificando questo atteggiamento. Ed è successo a me in diverse relazioni, ma succede a qualsiasi donna, capito?”.