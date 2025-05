Luca Giglioli (detto Giglio) e Yulia Bruschi sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, i due ex gieffini hanno parlato della loro esperienza tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

“È stata la mia prima esperienza in televisione, non avevo neanche mai visto il Grande Fratello, ma sono riuscito a prendere tutto il bello da questa esperienza, dall’amicizia all’amore, sono arrivato quasi in semifinale, ci sono stati momenti brutti, ma quelli belli sono stati di più, anche se fuori ti devi scontrare con la vita reale, conosci davvero le persone, c’è più libertà, ci si sceglie e magari amicizie che hai creato lì dentro si perdono, però rimane un bel ricordo”, ha detto Giglio.

Yulia ha aggiunto: “Il mio percorso si è interrotto un po’ troppo presto, avrei voluto andare diversamente, ma indietro non si torna. Lo rifarei più a cuor leggero, è stata tosta, non è un’esperienza per tutti perché entrano in gioco aspetto di noi stessi che non affrontiamo mai. Si è interrotto dopo quattro mesi, ma mi ha dato tanto, l’amore, altre persone che ho piacere di rivedere”.

E a proposito della loro relazione, Giglio ha dichiarato: “Quello che si era creato tra noi all’interno della Casa è rimasto tale, oggi viviamo una relazione a distanza, ma ci vediamo ogni settimana. Nel tempo che siamo stati in casa abbiamo sempre pensato ai nostri progetti futuri, oggi ci troviamo a mettere delle X sui progetti che stiamo realizzando, magari più avanti ci sarà anche la convivenza, però le cose vanno fatte per bene perché a volte fare le cose con l’istinto ti frega”.