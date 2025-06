Sembra essersi ulteriormente deteriotarato il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez. Una frattura che parrebbe insanabile, tanto da allontanarle anche nell’ambito delle questioni familiari. A rivelarlo nella sua newsletter è Gabriele Parpiglia, che parla di "rottura totale" tra le due parti, originatasi nello scorso mese di marzo. Secondo il giornalista, alla base dei dissapori tra le sorelle Rodriguez ci sarebbe anche lo zampino del marito della più giovane, Ignazio Moser, dal momento che si fa riferimento ad “una sua buona dose di responsabilità”.

La situazione sarebbe talmente compromessa che, puntualizza Parpiglia, gli stessi familiari si sarebbero ormai rassegnati pur avendo evidentemente fatto dei tentativi per ricucire lo strappo tra le due. Tra Belen e Cecilia è scontro totale, “e anche la famiglia ha rinunciato a creare tentativi di pace, scegliendo invece l’amore incondizionato per le figlie, senza aggiungere parole o pesi che potrebbero a ulteriori discussioni”.

La lite avrebbe avuto delle conseguenze anche nel mondo del business, con Belen che sarebbe pronta ad abbandonare le aziende fondate insieme ai fratelli per gettarsi a capofitto nei suoi progetti personali. La sua decisione sarebbe quindi quella di “isolarsi, di staccarsi da tutto, di dedicarsi alla sua attività e non a quelle che aveva in comune con i fratelli”, continua Parpiglia. “Inoltre, stop ai post condivisi dei marchi in comune e si valuta anche una divisione societaria di quote con la fuoriuscita proprio della Rodriguez maggiore che si concentrerebbe sulla sua linea di cosmesi”.

Un altro segnale inequivocabile di rottura sarebbero le vacanze divise, in un momento particolarmente felice per Cecilia, che vive la sua prima gravidanza al fianco del marito. La coppia si trova negli Emirati Arabi, mentre Belen è riapparsa al fianco di mamma e papà, proprio nel momento in cui i due sono ben lontani dall'Italia. Una scelta tutt’altro che casuale.