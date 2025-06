Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo aver concluso la loro avventura nella Casa del Grande Fratello, la sorella di Loredana e l’attore spagnolo hanno iniziato a frequentarsi, e gradualmente è scoccata la scintilla.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Amanda ha parlato proprio della sua relazione con Iago: “Ci frequentiamo da circa un mese, tra noi c’è una grande rispetto e fiducia. Nella Casa avrei trovato difficile intrecciare una relazione perché avrei sempre avuto il dubbio che potesse essere condizionata dal contesto televisivo. Nella Casa abbiamo cominciato con un’amicizia. Nel conflitto, siamo stati compagni di viaggio, abbiamo condiviso tutto e ci siamo sostenuti. Usciti da lì, ci siamo cercati. Volevamo vederci e stare insieme. È stato naturale che nascesse qualcosa”.

E ancora: “Ci eravamo già detti che sentivamo la necessità di passare tempo insieme. Pensavo che fosse una bella amicizia, poi invece… All’inizio ero prudente, perché non volevo rovinare il rapporto. È un sentimento solido quando cominci a sentire qualcosa di diverso per un amico. Poi ho pensato: cosa mi sta succedendo? Così ho capito che stava capitando solo a me.

Di Iago mi piace il suo essere ironico. Lui è irriverente, maturo, non ha filtri e con me è sempre sincero. Se potrà baciare qualche collega sul set? Potrà baciare anche un’attrice e chiunque… se c’è amore, nulla fa paura. In amore c’è grande rispetto, nessuno vuole condizionare nessuno”.