Nonostante siano passati ormai oltre due mesi da quando Shaila Gatta, durante la finale del Grande Fratello, entrò nella Casa per scaricare Lorenzo Spolverato, la fine della relazione tra l’ex velina e il modello milanese continua a tenere banco, soprattutto tra i fan dell’ormai ex coppia, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, Ilaria Galassi ha svelato con quale dei suoi ex coinquilini è rimasta in contatto, e ha commentato anche la rottura tra gli Shailenzo.

"Io mi sento con Pamela, Eleonora, Shaila, ogni tanto con Zeudi, Chiara, Mattia e basta. Shaila sì, è la mia farfallina. Bisogna rispettare le sue scelte, sono cose loro, chiedete a loro. Io non parlo, da me non uscirà niente perché io non so niente. Io li ho sempre amati, mi hanno fatto passare delle giornate bellissime perché sono tutte e due matti, vivaci, prime donne. Io mi divertivo tantissimo solo nell’osservare, c’è stata tanta passione, tanti pianti. Poi è finita perché doveva finire, la vita va avanti. Io lo spero che ritornano perché io li amo tutti e due, sono molto simili su tante cose. Non so se ritorneranno, magari è un mio pensiero che ho perché sono romantica. Shaila sta lavorando, anche lui, poi quello che succederà non lo so. Lorenzo sì lo sento, certo. Lui è felice e sta benissimo, è un bel momento. Io li amo a prescindere.

Con Jessica abbiamo fatto una riunione, ci siamo riviste e ogni tanto ci scriviamo sui social. Facciamo vite diverse però io sono contenta che abbia vinto lei, l’arte, mi piace come canta, come artista. Però non ci sentiamo sempre ma quando c’è modo di vediamo. Lei quando canta, io mi incanto".

Ilaria ha poi parlato di un episodio spiacevole che le è accaduto qualche mese fa, quando pubblicò una foto con la mamma di Zeudi e venne presa di mira da alcuni utenti: “Io ho pubblicato una foto con la mamma di Zeudi ed è successo il panico. Io ero andata a Napoli per una cosa insieme al mio compagno, che non era inerente al mio percorso. Io mi ero sentita con sua mamma che mi aveva detto che se fossi andata a Napoli ci saremmo incontrate e abbiamo fatto una storia. Ed è successo il panico. Anche il panico se io metto una cosa contro Helena. Ma scusate, ma io posso essere libera di dire quello che voglio? Lì secondo loro io cercavo i followers, non si sa che cosa. Ma io negli anni 90 ho avuto una popolarità fantastica e c’è una differenza pazzesca tra la popolarità di quei tempi e quella di ora. Ora sono tutti tossici, prima non c’erano i social, e io avrò avuto delle situazioni difficili ma mai come oggi. Io parlo di tutto in generale. Zeudi ogni tanto la sento, non sempre, ma io le voglio tanto bene, non mi ha fatto niente. I fan sono stati troppo protagonisti al Grande Fratello, più dei concorrenti e non è giusto”.