Insieme a Mara Venier e Milly Carlucci, Antonella Clerici è la protagonista della nuova copertina di Vanity Fair. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato della sua carriera, del programma che non rifarebbe e del momento più difficile che – dal punto di vista professionale – ha dovuto affrontare.

Quando il giornalista le ha chiesto se c’è una scelta professionale che non rifarebbe, Antonella Clerici ha risposto che in realtà tutto, nel bene o nel male, le è servito a crescere ma, se proprio dovesse indicarne una, forse sceglierebbe Portobello: “Non è più il tempo per rifare un programma così mitico. Con internet non ha più senso. Ma anche se non è andata bene, so di non aver intaccato la memoria del grande Enzo Tortora”.

La Clerici si è poi aperta confessando che il momento più duro della sua carriera è stato quando è tornata in Rai dopo il periodo di maternità e ha trovato le porte chiuse. Quella che, infatti, doveva essere la conduttrice momentanea, Elisa Isoardi, era diventata stabile a La Prova Del Cuoco: “Ma non mi sono arresa. Ho fatto un grande programma, Ti Lascio Una Canzone, poi ho condotto Sanremo da sola. E quando poi mi hanno detto: “Adesso possiamo darti tutto, cosa vuoi?”, io ho risposto: “Non voglio più soldi o gratificazioni. Voglio tornare alla Prova Del Cuoco”. Perché non era giusto che una gravidanza mi avesse tolto il mio lavoro. Essere tornata lì – e lo dico sempre da privilegiata – è stata la mia rivincita. La mia, ma anche quella di tutte le donne”.