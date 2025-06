Incidente a The Cage – Prendi e scappa per Giulia Salemi, che ha fatto sapere ai fan di essere dovuta andare in ospedale. Nel corso del programma che conduce insieme ad Amadeus, in onda sul Nove, un concorrente l'ha travolta per sbaglio con una casetta per gatti, ferendola ad un ginocchio. La nota influencer, prima della messa in onda, aveva scritto su X: “Questa puntata ha un finale scoppiettante, invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista”.

Durante la puntata di The Cage – Prendi e scappa andata in onda ieri sera, Giulia è stata travolta da un concorrente che ha trasportato dal centro dello studio alla gabbia, dove era posizionata lei, una casetta per gatti. L'oggetto particolarmente voluminoso, trasportato con foga, l'ha travolta ferendola al ginocchio. Amadeus, con le mani tra i capelli, ha esclamato: “Mi avete ucciso la Salemi, ti ha distrutto le ginocchi”. Il concorrente ha chiesto scusa all'influencer: “Mi sento mortificato adesso, scusa”. “Ma tranquillo”, la risposta di Giulia prima di proseguire dolorante la puntata.

“Io che saluto il mio ginocchio - ha poi raccontato la Salemi su Instagram -. Mi ha fatto a pezzi". Tra le sue stories ha poi aggiunto una foto che la vede su una sedia a rotelle in ospedale.

Essendo le puntate di The Cage registrate, Giulia Salemi si era infortunata giorni fa. Nel suo racconto quotidiano sui social si era mostrata con il ghiaccio. Su Instagram, dopo la puntata di ieri sera, ha così svelato la curiosità: “Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni”. A corredo del testo, una foto che la ritrae in una sala d'ospedale, su una sedia a rotelle, probabilmente dopo aver fatto gli esami strumentali.