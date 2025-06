Ieri, nel corso della presentazione al CdA delle bozze dei palinsesti Rai, si è verificato un vero e proprio terremoto. LaPresse, infatti, ha reso noto un valzer di conduzioni, confermato anche da DavideMaggio.it, che tocca titoli di primo piano del daytime di Rai 1 e Rai 2. Ci riferiamo a Domenica In, Linea Verde Italia e I Fatti Vostri.

Nei palinsesti 2025/2026 della Rai, che saranno presentati a Napoli il prossimo 27 giugno, non compariranno Nek e nemmeno Paolo Conticini, designati rispettivamente al fianco di Mara Venier nella domenica di Rai 1, e di Anna Falchi nel mezzogiorno di Rai 2 dove, invece, approderà Flavio Montrucchio.

Nek non sarà dunque alla co-conduzione di Domenica In insieme a Gabriele Corsi che, tra l’altro, non ha ancora accettato formalmente il nuovo impegno.

Altro nome fatto fuori dai prossimi palinsesti è quello di Paolo Conticini. A differenza delle previsioni, infatti, il conduttore non sarà alla guida de I Fatti Vostri. Al fianco di Anna Falchi, però, non tornerà Tiberio Timperi, già alla volta di Rai 1 con 1Mattina News, ma ci sarà Flavio Montrucchio. Il conduttore torinese ed ex gieffino, quindi, approda nel mezzogiorno feriale di Rai 2.