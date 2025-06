Da oltre un mese hanno iniziato a circolare diverse voci circa un presunto litigio tra Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez. Nelle passate settimane, nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia aveva parlato di “rottura totale”. Tuttavia, la frattura tra le due sarebbe non sarebbe così profonda.

A fare luce sul rapporto con Cecilia è stata proprio Belen lo scorso 11 giugno sulle pagine del settimanale Chi: “Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno cinquemila volte. La vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti. Sto condividendo questa gioia immensa (della gravidanza di Cecilia, ndr), come si fa a non condividerla? È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.

Il settimanale Oggi è tornato sull’argomento, svelando le presunte cause delle tensioni tra le sorelle Rodriguez: “La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali ragioni che hanno portato alla frattura tra le due sorelle”. Cecilia e Belen, infatti, gestiscono insieme al fratello Jeremias una linea di abbigliamento: “La conduttrice di recente ha espresso l’intenzione di allontanarsi dalle società, creando malumori, soprattutto con la sorella minore”.