Questa sera, mercoledì 25 giugno, andrà in onda la semifinale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. In nomination ci sono Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti, e uno di loro dovrà lasciare definitivamente l’Honduras. Quasi sicuramente, infatti, verrà chiusa anche l’Ultima Spiaggia, dove attualmente si trovano Paolo Vallesi, Dino Giarrusso e Jasmin Salvati.

Stando ai risultati dei sondaggi, la Plevani è la più votata, seguita dalla Rossetti, mentre a rischio eliminazione c’è Lillo. Il naufrago napoletano però potrebbe non essere l’unico eliminato della penultima puntata de L’Isola dei Famosi. E’ possibile, infatti, che venga aperto un televoto flash per i tre concorrenti rimasti in gioco sull’Ultima Spiaggia, e uno di loro potrebbe lasciare l’Honduras.

L'Isola dei Famosi, il recap delle Nomination

“Munita di lavagnetta, la prima ad esprimere la proprio preferenza è Cristina. La donna penalizza Jey Lillo in quanto, a suo parere, l’ha in qualche modo oscurata: “Mi sono sentita trascurata dal gruppo”. Teresanna fa il nome di Cristina: non si aspettava di ricevere da parte sua delle critiche e, delusa, non ha potuto fare a meno di penalizzarla. “Io mi sono legata a lei” esclama amareggiata.

Loredana manda in Nomination Lillo in quanto pensa che sia meno forte rispetto agli altri. Quest’ultimo, invece, ricambia il voto a Cristina: “Con lei c’è stata meno connessione rispetto agli altri”.

È il turno di Patrizia la quale fa il nome di Mario: “Lui è un avversario pericoloso” afferma, ma prosegue “Sarei onorata di confrontarmi e battermi con lui”. Infine, Mario prosegue sulla sua linea di pensiero e manda al televoto Lillo: “L’obiettivo è dichiarato da tempo” esclama, certo di voler proseguire questa avventura con soli senior. Anche per Omar, nonché la Leader, è giunto il momento di effettuare la propria scelta. Il Naufrago sceglie di mandare al televoto Patrizia in quanto pensa che, tra tutti, si sia data meno da fare”.