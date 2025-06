Ieri, mercoledì 25 giugno 2025, è andata in onda su Canale 5 la semifinale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, durante la quale Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti sono stati eliminati.

Per quanto riguarda gli ascolti, la puntata andata in onda ieri sera è stata vista da 1.721.000 telespettatori con uno share pari al 15,4%. Si tratta della semifinale meno vista nella storia del reality show.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 25 maggio 2025 pubblicati da Davide Maggio:

“Nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, su Rai1 Nessuno mi può giudicare ha interessato 2.226.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.721.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 857.000 spettatori pari al 5.4% e Oltre il Paradiso 698.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 I predoni incolla davanti al video 909.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.586.000 spettatori (11.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 692.000 spettatori (5.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 498.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Rain Man – L’uomo della pioggia ottiene 320.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Like a Star raduna 453.000 spettatori con il 3.2%”.