Stando alle ultime indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi starebbe portando avanti una campagna acquisti per portare a Mediaset nuovi conduttori, e al momento sarebbero cinque le figure in trattativa per passare sul Biscione. Si tratta di Alessandro Cattelan, Max Giusti, Luca Sommi, Vincenzo Schettini e Federico Rampini. Ce ne sarebbero, però, altri cinque che hanno detto no al corteggiamento di Berlusconi.

A fare questa lista è stato FanPage, che ha evidenziato come siano tutti nomi “di sinistra” e alcuni vicini alla scuola giornalistica de Il Fatto Quotidiano, ovvero il giornale che “per anni ha fatto guerra a suo padre Silvio”. In quel giornale ci sono stati “fra i più feroci critici del Cavaliere con prime pagine taglienti ed editoriali al vetriolo che hanno segnato un’epoca del giornalismo italiano”, si legge ancora su Fanpage, che poi aggiunge: “Berlusconi cerca di portare in casa proprio quei volti che papà Silvio considerava tra i suoi nemici più accaniti. Una mossa che ha il sapore della rivincita generazionale, ma anche della lucida strategia imprenditoriale: se non puoi batterli, alleati con loro. O almeno, prova a comprarli”.

Ma quali sarebbero i conduttori che avrebbero detto di no a Pier Silvio Berlusconi? Tra questi ci sarebbero Serena Bortone, David Parenzo, Diego Bianchi e la coppia composta da Luca Telese e Marianna Aprile.