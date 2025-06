Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore? Dopo mesi di voci e indiscrezioni, una foto lo confermerebbe.

Il settimanale Oggi ha pubblicato uno scatto della conduttrice mentre si scambia un bacio con il nuovo compagno. Lui è Nino Tronchetti Provera, cugino di secondo grado di Giovanni, finito al centro del gossip per la sua relazione con Chiara Ferragni (poi giunta al capolinea). La nuova fiamma della Hunziker si occupa di finanza sostenibile, ed ha una laurea in Economia Aziendale conseguita all’università Luiss di Roma.

La storia tra Michelle e Nino andrebbe avanti ormai da diversi mesi: già lo scorso febbraio, infatti, il settimanale Oggi aveva paparazzato i due mentre si trovavano a cena insieme in un ristorante di via Montenapoleone a Milano, ma in quell’occasione in molti avevano ipotizzato potesse trattarsi di una semplice amicizia.

Il bacio immortalato in queste ore, però sembrerebbe confermare una vera e propria relazione, sebbene al momento nessuno dei due abbia confermato o smentito.