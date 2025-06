Nei mesi scorsi è stata registrata un’intervista di Anna Pettinelli per Belve, ma alla fine Francesca Fagnani ha deciso di non mandarla in onda. L’indiscrezione, lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, è stata poi confermata dalla stessa prof di Amici, che su Instagram ha pubblicato un video registrato nel backstage del programma di Rai 2.

Secondo Dagospia, l’intervista sarebbe stata “cestinata” perché ritenuta poco incisiva: “L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia”. Nonostante la smentita velata della Pettinelli, Candela aveva ribadito su X: “Anna Pettinelli su Instagram conferma la notizia di Dagospia: ha registrato l’intervista a Belve ma non è stata trasmessa. Il motivo è quello comunicato: era troppo moscia”.

A svelare la vera ragione per la quale non è stata trasmessa l’intervista di Anna Pettinelli è stata Francesca Fagnani ai microfoni di SuperGuidaTv, durante l’incontro con la stampa avvenuto in occasione della presentazione dei palinsesti Rai: “L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che, io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica. Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2,00. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina com’è Anna. Mannaggia”.