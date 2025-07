Fedez ha trascorso 24 ore in compagnia dello youtuber Gabriele Vagnato, al quale ha raccontato del gossip con Clara, della separazione da Chiara Ferragni e della gestione dei figli dopo la fine del suo matrimonio (clicca QUI per l’articolo). Ma non solo. Il rapper, infatti, ha lanciato un serie di frecciatine a Pio e Amedeo.

“Ogni anno quando fai la canzone estiva c’è il tour per promuoverla e una tappa fondamentale è in Puglia a Radio Norba, ma ha dato i natali artistici a un botto di persone, Checco Zalone, purtroppo anche Pio e Amedeo. Io parlo male? Non attacco mai per primo. Con loro eravamo amici, abbiamo fatto insieme anche Emigratis, poi di punto in bianco hanno detto cose molto brutte su di me. La cosa peggiore è che quando mi è venuto il cancro, il fratello di uno dei due – che per me sono interscambiabili – fece un post molto brutto sul fatto che io avessi un tumore quasi sostenendo che io me lo fossi inventato. Quella è stata una roba molto spiacevole”.

Non solo la stoccata al duo comico foggiano. Fedez ha anche stilato la sua personalissima “top five” dei suoi momenti più brutti, nella quale rientra il litigio con Luis Sal, anche se poi ha rivelato che adesso è felice di non averlo più nella sua vita: “Sto scrivendo un libro e lo sto scrivendo a quattro mani. La casa editrice voleva che io raccontassi i cavoli miei, invece io scrivendolo sto cercando di elaborare degli episodi della mia vita e di dargli un senso e sta venendo veramente bello. I peggiori momenti della mia vita? Al primo posto il tumore, alla due il periodo pre-Sanremo di quest’anno, alla tre ti metto il divorzio con Chiara, alla quattro ti metto Sanremo e il limone con Rosa Chemical e alla cinque il litigio con Luis Sal. Fabio Rovazzi? Quella lite l’ho elaborata e con lui ci sentiamo. Come ci si riprende da momenti così brutti? Quando perdi qualcosa non riesci a capire che ritrovi qualcos’altro di te che avevi perso prima. Se c’è qualcuno con cui ho discusso e di cui poi mi è dispiaciuto? Sì certo, qualche anno fa ti avrei detto Luis, ma ora sono quasi felice di non averlo più nella mia vita. Però per lui mi è dispiaciuto molto all’inizio”.

Fedez ha punzecchiato anche la “iena” Nicolò De Devitiis: “Fumo marijuana e non lo nascondo nemmeno sui social, perché sono in una fase in cui non ho più voglia di recitare la parte della persona perfetta. Fumo dal Sanremo del bacio con Rosa Chemical, ma lì fumavo di nascosto, andavo nel bagno. Che giornata di m*rda essere con Gabriele Vagnato a fumare le canne? Ma no, c’è di peggio, potevo essere qui a fumare con Nicolò De Devitiis”.