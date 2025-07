Questa sera andrà in onda su Canale 5 la finalissima della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo oltre cinquanta giorni di permanenza in Honduras, sta per giungere al termine l’avventura dei naufraghi. Un’edizione, quella che ha visto per la prima volta alla conduzione Veronica Gentili, che è stata caratterizzata da un numero record di ritiri, in particolare tra i concorrenti più giovani del gruppo.

A contendersi la vittoria finale sono rimasti sei naufraghi: Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese e Jey Lillo. L’ex tronista e il prestigiatore napoletano sono anche i protagonisti dell’ultimo televoto, che verrà chiuso all’inizio della diretta di questa sera. A decretare il vincitore finale saranno poi una serie di televoti flash.

Di seguito le anticipazioni ufficiali tratte dal comunicato ufficiale Mediaset:

Una puntata da non perdere ricca di momenti decisivi e colpi di scena: chi tra Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese e Jey Lillo si aggiudicherà la vittoria?

I finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti.

Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni.

Per la prima volta, i concorrenti rimasti in gioco avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati dopo due mesi sull’Isola.

In studio tutti gli ex naufraghi.

Una serie di televoti flash decreterà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei Famosi.