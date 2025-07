Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo 56 giorni di permanenza in Honduras, a trionfare è stata Cristina Plevani (clicca QUI per il resoconto della puntata), a distanza di 25 anni dalla sua vittoria nella prima storica edizione del Grande Fratello.

Per quanto riguarda gli ascolti della finale, lo scorso anno la puntata conclusiva del reality show – all’epoca condotto da Vladimir Luxuria – era stata vista da 2.340.000 spettatori con il 20.41% di share. Quest’anno, invece, il reality ha totalizzato il 18.4% di share pari a 1.815.000 spettatori, posizionandosi così come la finale meno vista di sempre.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 2 luglio 2025 riportati da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, mercoledì 2 luglio 2025, su Rai1 L’amore a domicilio ha interessato 1.363.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 la finale dell’Isola dei Famosi ha conquistato 1.815.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 924.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 711.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del futuro incolla davanti al video 1.102.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.399.000 – 9.1%), Chi l’ha Visto? segna 1.449.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 547.000 spettatori (4.9%). Su La7 Febbre da cavallo raggiunge 657.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 L’ultimo dei mohicani ottiene 310.000 spettatori (2.3%). Sul Nove la finale di Like a Star raduna 417.000 spettatori con il 3.9% (Il Vincitore a 130.000 e il 3%). Sul 20 Scontro tra titani fa sintonizzare 278.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 S.W.A.T. è scelto da 234.000 spettatori (1.7%). Su Iris Nato il 4 luglio è seguito da 256.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie L’immortale sigla 377.000 spettatori (2.6%).