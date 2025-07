Questa sera debutterà su Canale 5 l’attesissima nuova edizione di Temptation Island (clicca QUI per lo spoiler della prima puntata). Dagospia ha rivelato che una delle fidanzate ha chiesto il falò di confronto immediato dopo soli due giorni di permanenza a Calandrusa Beach & Nature Resort. A fare questa richiesta è stata Sonia Mattalia, fidanzata di Alessio: “L’avvocata di circa quarantotto anni avrebbe infatti visto qualche filmato non tanto opportuno del suo fidanzato. Tutto ciò l’avrebbe spinta a volere l’immediata uscita dal programma e dunque a richiedere il falò immediato. Tuttavia, però non sappiamo qual è stata la risposta di Alessio: avrà accettato o meno l’incontro con la fidanzata? Non ci resta che scoprirlo stasera”.

Le coppie di Temptation Island

Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno;

Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni;

Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo;

Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni;

Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni;

Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni;

Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Le tentatrici e i tentatori

Il programma si mette in moto in Calabria, nel Calalandrusa Beach&Nature Resort (in provincia di Catanzaro). Le coppie dopo lo sbarco dal caicco si dividono e vivono in due villaggi separati. Con loro, 26 single, 13 donne e 13 uomini, divisi nei rispettivi villaggi: Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale; e Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.