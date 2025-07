Una ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma per la prima volta. Si tratta di Sara Soldati, che ha partecipato alla quarta edizione del reality show, la quale ha dato alla luce la sua prima figlia avuto da Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica.

I due sono legati da circa otto anni, e adesso hanno deciso di mettere su famiglia. Al momento il nome della neonata è ancora ignota, e l’unica notizia al riguardo è stata fornita dalla stessa Sara, che lo scorso maggio aveva confermato di essere incinta.

Leonardo Maria Del Vecchio ha seguito le orme del padre ben prima della sua scomparsa nel 2022. Presidente di Ray-Ban – marchio di punta di EssilorLuxottica – di cui è Chief Strategy Officer e presidente, promuovendo progetti innovativi come la nomina di A$AP Rocky come primo direttore creativo del brand. Il suo impegno in Luxottica è iniziato già dai tempi dall’università, lavorando poi fianco a fianco con il padre, e continuando a portare avanti il suo lascito dopo la sua scomparsa.