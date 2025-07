Ieri sera ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island (clicca QUI per gli ascolti). Oltre che sulle sette coppie che hanno intrapreso il “viaggio nei sentimenti”, le luci dei riflettori sono state puntate sul single Flavio Ubirti (apprezzato anche dall’ex gieffina Shaila Gatta) che di fatto ha infranto un record: per la prima volta, infatti, tutte le fidanzate chiamate a scegliere un tentatore, hanno indicato lui. Alla fine, ad “accaparrarselo” è stata Maria Concetta, fidanzata di Angelo, che ha potuto fare la scelta per prima.

Stando a quanto rivelato dal collega Lorenzo Pugnaloni, “Flavio si legherà molto nel corso delle puntate ad una fidanzata in particolare. E l’epilogo? Vabbè, non vi dico altro”.

Flavio Ubirti gioca attualmente nella Baldaccio Bruni Calcio, in passato ha vestito le maglie di Arezzo e Cannara. Ha fatto parte anche della Nazionale Under 17. Alto 1,86 m, come riporta transfermarkt.it, oggi alterna il calcio alla carriera da modello con l’agenzia Alex Model. Sul suo profilo Instagram (@flavio__ubirti), dove conta circa 14mila follower, pochi post e foto pulite: sport, amici e viaggi. E' alto 1 metro e 86 centimetri. Ha una corporatura atletica, con un busto da 110 cm, vita da 88 cm e fianchi da 104 cm. Indossa una taglia 50 di giacca e calza scarpe numero 43,5 (equivalente a un 10 US). Ha i capelli castani e gli occhi dello stesso colore, elementi che ne rafforzano l’immagine da modello classico e sportivo.