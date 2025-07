Ieri sera ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island (clicca QUI per gli ascolti), e come di consueto, al termine della puntata Filippo Bisciglia ha fornito alcune anticipazioni in merito a ciò che vedremo il prossimo 10 luglio.

“Si chiude così la prima puntata, ma attenzione, nel percorso scopriremo che il viaggio nei sentimenti di Sonia M. ed Alessio è tutt’altro che concluso. Tra dubbi e colpi di scena e nuovi avvicinamenti. Continueremo a seguire il percorso delle nostre coppie. Io vi aspetto giovedì prossimo, perché il viaggio nei sentimenti continua”.

Bisciglia ha anche svelato che uno dei fidanzati ha chiesto il falò di confronto. Si tratta del secondo falò di questa edizione. Giovedì vedremo anche la sfuriata di Antonio, che dopo aver visto dei filmati dell’avvicinamento tra Valentina e un tentatore ha iniziato a urlare: “Ero io il problema? Ragazzi ma avete capito, ero io il problema?”. Il ragazzo è poi è corso in riva al mare e si è buttato a terra. Marco, invece, dopo aver visto la fidanzata Denise molto vicina ad un single, ha perso la testa ed ha ribaltato un tavolo.