Dopo settimane turbolente segnate da vicende giudiziarie e tensioni con l’ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano torna al centro del gossip, stavolta per motivi (forse) più leggeri. Secondo alcune segnalazioni apparse sui social nelle ultime ore, l’ex gieffino sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza di nome Ginevra Milia.

A rilanciare la notizia è stata Deianira Marzano, che ha condiviso un messaggio ricevuto da una follower: “Sull’hashtag #Basciagoni c’è il video di Basciano e Ginevra Milia insieme, lei che gli accarezza il viso. Ormai sono una coppia”. Al riguardo, Amedeo Venza, noto esperto di gossip e amico dell’ex gieffino, ha commentato: “È single da tempo, potrà frequentare chi vuole, come fanno tutti!”

Il video a cui si fa riferimento mostrerebbe i due in atteggiamenti intimi, lasciando intendere una certa complicità tra loro. Per il momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale né da Basciano né da Milia, che sui social preferiscono mantenere il riserbo.

Solo pochi giorni fa, un’altra voce aveva acceso i riflettori sulla vita sentimentale del dj ligure. Secondo quanto riportato da LolloMagazine, Basciano sarebbe stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con l’influencer Asia Annunziata, prima in discoteca e poi in un resort a Mykonos. Anche in quel caso, però, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.