Anita Olivieri, ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato di recente un progetto del tutto personale e fuori dagli schemi: il lancio di un brand di intimo femminile con un concept decisamente originale. I suoi boxer da donna, infatti, porteranno i nomi dei suoi ex fidanzati, ognuno caratterizzato da uno stile e una descrizione che rimandano alla personalità (e alla storia) del ragazzo in questione.

In molti, ovviamente, hanno subito pensato ad Alessio Falsone, l’ex gieffino con cui Anita ha avuto una breve ma intensa relazione dopo la fine del programma.

Il boxer “Alessio”: rosso, a quadri e carico di significato

A soddisfare la curiosità dei follower ci ha pensato la stessa Anita, che nelle scorse ore ha svelato ufficialmente il modello dedicato ad Alessio. Il boxer si chiama semplicemente “Alessio” ed è descritto con un testo poetico, nostalgico, pieno di immagini evocative e dal retrogusto agrodolce: “Alessio è il nostro boxer a quadri rossi, pensato per chi sa lasciare il segno… anche quando se ne va. Il suo design richiama i classici boxer da casa — comodi, familiari, super riconoscibili. Ispirato a un ragazzo conosciuto in un posto strano, fuori dal tempo. Rosso come la porta che si è chiusa alle sue spalle (e come il tramonto che guardavate in silenzio), a quadri come la rete dove insegna agli altri a sognare. Ha il sapore delle cose familiari, un po’ stropicciate, come le lenzuola di una notte complicata. Con quel sorriso a cui non puoi mai dire di no, ti ha fatto credere di essere diverso. E in fondo lo era. Una di quelle red flag con il potenziale per diventare green… ma non con te”.