Beatrice Luzzi, seconda classificata al Grande Fratello e opinionista nell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, torna al centro dell’attenzione per una dichiarazione che ha fatto discutere.

Durante un’intervista all’Outdoor Film Festival, l’attrice si è lasciata andare a un racconto su un progetto teatrale molto importante per lei: la trasposizione di Pippi Calzelunghe a teatro. Beatrice ha spiegato di aver lavorato con grande passione all’idea, traducendo e adattando copioni e canzoni, e di essersi poi rivolta a Gigi Proietti, considerato uno dei più grandi artisti del teatro italiano.

“La mia idea era bellissima e ci lavorai tantissimo – ha raccontato Luzzi – tradussi i copioni e le canzoni, poi andai da Gigi Proietti, che aveva un teatro stabile. Lui approvò così tanto l’idea che la regalò ai suoi figli e a sua moglie. E poi arrivederci e grazie”.

Queste parole, però, hanno immediatamente scatenato un’ondata di reazioni sui social. Molti utenti hanno espresso stupore e incredulità, sottolineando come un talento di caratura nazionale come Gigi Proietti difficilmente avrebbe potuto aver bisogno di “ricevere” un’idea da Beatrice Luzzi. I commenti ironici non sono mancati: “Certo, perché Gigi Proietti aveva proprio bisogno di rubare Pippi Calzelunghe da lei...”; “Sicuro che Proietti è diventato famoso grazie a questa idea di Beatrice!”.

Beatrice Luzzi, dal canto suo, non ha ancora rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito. Nel frattempo, la discussione continua ad animare il web tra critiche, difese e qualche battuta pungente.