Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island. Se il primo appuntamento con il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia aveva fatto registrare numeri record (27,8% di share, pari a 3.452.000 spettatori), il secondo è andato ancora meglio in termini di ascolti. La puntata di giovedì 10 luglio, infatti, è stata vista da 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6%.

Di seguito i dati Auditel della serata di giovedì 10 luglio 2025 pubblicati da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, giovedì 10 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 961.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 625.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Braven – Il coraggioso incolla davanti al video 763.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Colpo di dadi segna 541.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza un a.m. di 714.000 spettatori (5.2%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 848.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 Rocky ottiene 320.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 421.000 spettatori con il 2.8%.