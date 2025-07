Dopo mesi di voci, indiscrezioni e smentite mai arrivate, sembra essere arrivata la conferma definitiva: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si sono lasciati. La loro storia, iniziata dodici anni fa sul set e coronata dalla nascita di due figlie, Luna e Alma, è giunta al capolinea.

A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato i retroscena della rottura tra i due attori, considerati da molti una delle coppie più solide e affiatate del panorama dello spettacolo italiano.

“È finita pochi giorni fa. Niente più crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio,” scrive Parpiglia, sottolineando come negli ultimi tempi i due avessero già intrapreso strade separate, pur convivendo per il bene delle figlie.

Secondo quanto riportato, Rocío avrebbe mantenuto il silenzio fino alla fine, cercando di tenere insieme i pezzi, mentre Raoul avrebbe provato a ricucire il rapporto, senza però riuscirci. Un epilogo triste per una storia nata con entusiasmo e vissuta sotto i riflettori, ma sempre con grande discrezione.

Nonostante negli ultimi mesi si fosse anche parlato di nozze imminenti, la realtà sembrava ben diversa: la crisi tra i due era profonda e, alla fine, insanabile.

Una storia d'amore vissuta con discrezione

Raoul e Rocío si erano conosciuti nel 2013 durante le riprese del film Immaturi - Il viaggio, e da allora avevano iniziato un percorso di vita insieme, lontano dai clamori del gossip. La nascita delle loro figlie aveva consolidato il legame, rendendoli una famiglia affiatata e apparentemente serena.

La notizia della rottura ha lasciato di stucco fan e media, che fino a poco tempo fa continuavano a vederli insieme sui social e agli eventi pubblici. Ma, come spesso accade, l’apparenza può ingannare.

L’annuncio ufficiale atteso a breve

Stando a quanto anticipato da Parpiglia, l’annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati potrebbe arrivare a breve. Entrambi, da sempre molto riservati, avrebbero scelto di proteggere la privacy delle figlie e gestire la separazione nel modo più rispettoso possibile.

La fine di una relazione non cancella ciò che è stato. Dodici anni insieme, due figlie, tanti progetti comuni. Anche se la loro storia d’amore si è conclusa, l'affetto e il rispetto reciproco sembrano destinati a restare, almeno per il bene della famiglia che hanno costruito insieme.