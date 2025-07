Gli Stati Uniti hanno letteralmente stregato Luca Onestini, ex volto noto del Grande Fratello, che ora non nasconde il desiderio di trasferirsi definitivamente oltreoceano. Dopo aver partecipato all’edizione americana del GF Vip, piazzandosi al secondo posto, l’ex gieffino ha rivelato di voler investire i 100mila dollari guadagnati durante il reality proprio in America, immaginando un futuro professionale e personale lontano dall’Italia.

“Mi piacerebbe investire il premio qui”, ha confessato Onestini durante un’intervista rilanciata da Novella 2000. “Vorrei la possibilità di guadagnarmi da vivere e costruirmi un futuro negli Stati Uniti”. Il sogno americano di Luca si è concretizzato negli ultimi mesi, durante la sua partecipazione al celebre reality statunitense. Terminata la sua avventura con la finale, l’ex odontotecnico è volato a Miami, dove ha incontrato le sorelle della sua fidanzata, consolidando così anche la sua sfera privata.

Luca, infatti, ha trovato l’amore proprio nella Casa del GF Vip Usa. La sua nuova compagna è Aleska Genesis Castellanos, modella e influencer venezuelana con oltre 8 milioni di follower su Instagram. La loro relazione è nata tra le mura del reality: Aleska è stata eliminata prima di Luca, ma la loro sintonia era già evidente. Una volta usciti, i due hanno ripreso a frequentarsi, rafforzando il legame.

“Ti ho cercato a lungo, ma mai avrei immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma, quando meno te lo aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo proprio lasciarti andare”, ha detto la modella a Luca dopo il loro primo incontro fuori dalla Casa. Dal canto suo, Onestini ha definito la relazione con Aleska come “il più bel premio vinto con la partecipazione al reality”.

Attualmente, la coppia sta trascorrendo parte delle vacanze estive sulla riviera romagnola, ma il sogno americano sembra ben vivo e concreto per Luca Onestini. Dopo il successo televisivo, l’ex gieffino sembra pronto a iniziare una nuova avventura, quella di costruirsi un futuro in un paese che lo ha già conquistato.