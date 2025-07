Da due settimane è iniziata la nuova stagione di Temptation Island, il reality show estivo dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che anche quest’anno sta totalizzando ascolti record. La seconda puntata ha infatti appassionato ben 3.697.000 spettatori, ottenendo uno share del 29,64%, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

Come di consueto, tra i telespettatori del programma non mancano numerosi volti noti che amano commentare l’evolversi delle vicende e il comportamento dei protagonisti sui social. Elenoire Ferruzzi, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, non ha mancato di esprimere un giudizio molto severo sui fidanzati protagonisti di questa edizione di Temptation Island. Nei suoi commenti social ha difeso a gran voce le fidanzate, denunciando atteggiamenti di alcuni uomini che, a suo avviso, riflettono una realtà più ampia e problematica della nostra società.

“Temptation Island è lo specchio reale della nostra società odierna. Uomini di dubbia sessualità che sfogano la loro ignoranza tramite gesti aggressivi e inconsulti, rassicurati solo dalle loro pochette di Gucci, sopraccigli spinzettate e gambe depilate mentre sognano di lavorare in TV”, ha scritto l’ex gieffina, mettendo in luce una certa superficialità e aggressività che emerge nel contesto del reality.