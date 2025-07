Colpo di scena nel panorama radiofonico italiano: Belen Rodriguez si prepara a sbarcare in Rai con un nuovo progetto che segna una svolta nella sua carriera. La showgirl argentina, da anni volto noto della televisione italiana, si cimenterà per la prima volta nella conduzione di un programma radiofonico, previsto per l’autunno su Rai Radio 2.

A farlo intuire è stata la stessa Belen, che nelle scorse ore ha pubblicato una foto enigmatica sul suo profilo Instagram: l'ingresso della sede Rai di via Asiago 10, storico quartier generale della radio pubblica. L'immagine, priva di didascalie esplicite, ha subito scatenato la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori.

A confermare l’indiscrezione ci ha pensato Dagospia, che rivela come il nome di Belen figuri nel nuovo palinsesto di Radio 2 firmato dal direttore Giovanni Alibrandi. Il programma, ancora top secret nei contenuti e nel titolo, dovrebbe andare in onda nella prossima stagione radiofonica, probabilmente con una formula leggera e confidenziale, in linea con lo stile e il carisma della Rodriguez.

Dopo anni di successi sul piccolo schermo – da Tu sì que vales a Le Iene – Belen sembra pronta a mettersi in gioco con un nuovo linguaggio, quello della radio, che richiede spontaneità, empatia e capacità di intrattenere senza il supporto delle immagini. Un banco di prova interessante per una figura mediatica che ha saputo reinventarsi più volte.

Non resta che attendere ulteriori dettagli dal palinsesto ufficiale Rai, atteso nelle prossime settimane, per scoprire come e quando potremo ascoltare la voce di Belen on air.