Grande attesa per la terza stagione di Viola come il mare, l’amata fiction di Canale 5 con protagonista Francesca Chillemi, ex Miss Italia e volto noto delle fiction italiane come Che Dio ci aiuti. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, è stata ufficialmente confermata l’uscita del nuovo capitolo della serie, ma non mancano le sorprese.

La prima novità riguarda il cast maschile: Can Yaman, che ha interpretato il protagonista Francesco Demir nelle prime due stagioni, non sarà più presente. Al suo posto, secondo quanto anticipato dal portale Davide Maggio, arriverà Rodrigo Guirao Diaz, attore argentino molto apprezzato in patria e conosciuto anche in Italia soprattutto dal pubblico giovane.

Rodrigo Guirao Diaz ha infatti preso parte a serie amate dai più giovani come Violetta e Il mondo di Patty, interpretando rispettivamente Alfredo e Nicolas. Inoltre, il suo curriculum comprende diverse fiction italiane di successo, come Terra Ribelle e La Certosa di Parma, dove ha recitato al fianco di attrici di grande calibro come Alessandra Mastronardi.

Al momento non è ancora chiaro se l’attore argentino sostituirà direttamente Can Yaman nel ruolo di Francesco Demir o se invece vestirà un personaggio completamente nuovo, pensato appositamente per la terza stagione. Questa scelta potrebbe portare una ventata di novità alla trama, mantenendo vivo l’interesse dei fan.

In attesa di ulteriori dettagli, cresce dunque l’attesa per la nuova stagione di Viola come il mare, che promette di sorprendere e coinvolgere ancora una volta il suo pubblico con storie intense e personaggi ben caratterizzati.