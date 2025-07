Oriana Marzoli, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha dimostrato ancora una volta la sua passione per il tennis, celebrando la storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Ieri, 13 luglio 2025, il tennista altoatesino ha sconfitto Carlos Alcaraz in una finale emozionante, diventando il primo italiano a vincere sull’erba londinese.

L’influencer spagnola ma con origini italiane e venezuelane ha condiviso sui suoi canali social un video nel quale esulta per la vittoria di Jannik. Inoltre, Oriana ha rivelato di aver acquistato la stessa racchetta utilizzata da Sinner, un gesto che testimonia la sua ammirazione per il campione altoatesino. “Daje, andiamo! Forza Sinner. Forza Italia”, ha esclamato l’ex vippona.

La vittoria di Sinner a Wimbledon ha suscitato un'ondata di entusiasmo in Italia, con messaggi di congratulazioni da parte di politici, atleti e celebrità. Oriana Marzoli si è unita a questa celebrazione, dimostrando come lo sport possa unire e ispirare persone di diverse provenienze e background.

Con questo gesto, Oriana non solo ha celebrato un'impresa storica per il tennis italiano, ma ha anche mostrato come la passione per lo sport possa trascendere i confini e ispirare persone in tutto il mondo.