Giovedì sera è andata in onda la seconda, attesissima puntata di Temptation Island 2025, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Come ogni anno, il programma tiene incollati milioni di spettatori grazie a colpi di scena, confronti infuocati e nuove tentazioni. E anche in questa edizione non mancano le storie capaci di accendere il dibattito, come quella tra Antonio Panico e Valentina Riccio.

La coppia, entrata nel villaggio delle tentazioni per mettere alla prova una relazione segnata da alti e bassi, è ora al centro dell’attenzione mediatica. La domanda che tutti si pongono è: stanno ancora insieme?

Il rumor

A far scoppiare il primo gossip ci ha pensato Deianira Marzano. L’influencer ed esperta di gossip, molto seguita su Instagram, ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione da una fonte vicina alla coppia: “Tramite un amico stretto di Antonio ho saputo che lui e Valentina non si sono lasciati”, ha dichiarato nelle sue stories. Pare che i due siano stati anche avvistati insieme di recente, alimentando l’ipotesi di un riavvicinamento dopo le tensioni vissute nel programma.

Ma Amedeo Venza smentisce: “Si sono lasciati”

Di opinione opposta è Amedeo Venza, altro noto volto del gossip online. Sempre tramite Instagram, ha scritto senza mezzi termini: “Antonio e Valentina si sono lasciati”. Secondo le sue fonti, la storia d’amore tra i due sarebbe giunta definitivamente al capolinea, forse proprio a causa di quanto accaduto nel villaggio delle tentazioni.

Come spesso accade con Temptation Island, la verità resta nascosta dietro un velo di riserbo fino alla messa in onda degli ultimi falò di confronto.