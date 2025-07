Temptation Island continua a dominare la scena televisiva dell’estate 2025, confermandosi ancora una volta uno dei programmi di punta di Canale 5. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha conquistato il pubblico sin dalla prima puntata, registrando uno share tra il 28% e il 30%, con picchi di quasi 3,7 milioni di telespettatori già al secondo episodio.

Un successo travolgente che ha portato Mediaset a rivedere la programmazione, aggiungendo un doppio appuntamento settimanale: Temptation Island andrà infatti in onda per due serate consecutive, il 23 e 24 luglio, per la gioia dei fan che non vogliono perdersi neppure un colpo di scena.

Il caso Rosario e Lucia: convivenza o addio definitivo?

Tra le coppie protagoniste di questa edizione, una delle più discusse è quella formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. I due stanno insieme da oltre due anni ma vivono un amore a distanza: lei è di Modena, lui vive a Milano. È stata proprio Lucia a contattare la produzione del programma, desiderosa di mettere alla prova il loro legame e, soprattutto, di trovare una risposta alla grande questione che li divide: la convivenza.

“Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza. Rosario, invece, tergiversa e dice di non sentirsi ancora pronto. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi, oppure ci lasciamo definitivamente”, ha dichiarato Lucia nel video di presentazione. Dal canto suo, Rosario ha sottolineato l'importanza della libertà di scelta, affermando che la convivenza è un passo che “non può essere un obbligo”, ma deve nascere da una convinzione profonda e condivisa.

Spoiler in vista? La segnalazione

Nonostante nelle prime due puntate la loro storia sia rimasta in secondo piano, le voci intorno a Rosario e Lucia non si sono fermate. La nota influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che potrebbe rivelare in anticipo l’esito del loro percorso. “Ciao Deianira, volevo solo farti una segnalazione su una delle coppie di Temptation Island, quella formata da Lucia e Rosario. Sabato scorso, 12/7, li ho visti insieme alla Lidl di Vimodrone (MI). Lui, tra l’altro, con un’anguria gigante sulla spalla. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma”, si legge nel messaggio inviato alla blogger.

Se la segnalazione fosse confermata, sembrerebbe che i due abbiano superato le difficoltà e siano usciti dal programma più uniti di prima, magari con un nuovo capitolo della loro storia pronto a cominciare… sotto lo stesso tetto.

In attesa dei prossimi falò

Intanto il pubblico si prepara a seguire con attenzione i prossimi sviluppi: tra falò di confronto, colpi di scena e nuove dinamiche tra le coppie, Temptation Island promette ancora emozioni forti. L'appuntamento è quindi fissato per martedì 23 e mercoledì 24 luglio in prima serata su Canale 5.