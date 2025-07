Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha dato vita a un nuovo progetto social molto seguito: L’Angolo Malala, un format in cui intervista alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del celebre reality di Canale 5. Ma dietro le quinte del programma non sono mancati momenti di tensione e polemiche.

La prima puntata ha visto Pamela ospitare Jessica Morlacchi. Un’intervista che, a sorpresa, ha quasi causato una querela. “Pensate un po’, ho rischiato una denuncia”, ha raccontato Pamela, che poi ha aggiunto: “Su questa cosa stenderei un bel velo pietoso”.

Non solo problemi legali, però. Durante l’intervista con un’altra ex gieffina, Ilaria Galassi, l’atmosfera si è fatta molto tesa. Pamela ha rivelato di essere stata insultata dalla collega e amica, e che la discussione è arrivata a un punto di non ritorno. “Abbiamo cominciato a discutere, fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Ad un certo punto, la signorina ha deciso anche di insultarmi”, ha rivelato Pamela, aggiungendo di aver scelto di non pubblicare quello spezzone per evitare che la Galassi “facesse una figuraccia”.

Ma i momenti più difficili sono arrivati con l’intervista doppia a Daniela Martani e Ilaria Galassi. Le due si sono scontrate in modo molto acceso, tanto che Pamela ha scherzato sul fatto che “sarebbero volate extension”. Fortunatamente, Galassi ha partecipato in collegamento telefonico, il che ha permesso di gestire la situazione senza eccessivi drammi.

Infine, Pamela ha svelato una dolce indiscrezione: Helena Prestes e Javier Martinez, due ex gieffini, si amano “follemente” e lei li ha visti con i suoi occhi.