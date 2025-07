Manca davvero poco all’annuncio ufficiale del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, lo storico programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Come da tradizione, il conduttore toscano rivelerà i nomi dei concorrenti con un post su Instagram a metà luglio, ma intanto iniziano a circolare indiscrezioni sempre più insistenti.

Mavi: la prima (quasi certa) concorrente

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la cantante neomelodica Mavi sarebbe ormai certa della partecipazione. Pupilla di Nino D’Angelo, Mavi ha alle spalle varie esperienze televisive, tra cui Made in Sud, e un tentativo non riuscito di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2012. Stavolta però le cose sembrano andare per il verso giusto: “Ha superato brillantemente tutti i provini”, ha assicurato Parpiglia.

Sabina Stilo ci riprova

Un altro nome in lizza è quello di Sabina Stilo, volto noto degli anni ’80 e ’90, con esperienze in programmi come La sai l’ultima?, Bellezze al bagno e Il Lotto alle Otto. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia: la showgirl si sarebbe già sottoposta al provino e attenderebbe solo il via libera da parte di Carlo Conti. Sul piano personale, Stilo è sposata con Massimiliano Maselli, assessore regionale nel Lazio e membro di Fratelli d’Italia.

Jonathan Kashanian in forse

Il terzo nome in circolazione è quello di Jonathan Kashanian, concorrente del Grande Fratello 5 e volto noto del piccolo schermo. L’influencer e opinionista avrebbe sostenuto un provino, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua selezione. A diffondere la voce è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha dichiarato: “Jonathan ha fatto i provini per Tale e Quale Show, ma non è ancora certo che sia stato preso”.

Patrizia Pellegrino ci spera ancora

Resta infine l’incognita Patrizia Pellegrino. La showgirl napoletana non ha mai nascosto il desiderio di partecipare al programma e negli anni ha affrontato diversi provini. Nel 2022 aveva raccontato con grande emozione di non essere stata scelta, nonostante i complimenti ricevuti: “Confesso che stavolta ho pianto”, aveva detto. Riuscirà finalmente a ottenere il suo posto sul palco? I fan ci sperano, anche per le eventuali scintille con Cristiano Malgioglio.

Quando arriva il cast ufficiale?

Il cast completo dovrebbe essere annunciato da Carlo Conti entro la metà di luglio. L’attesa è alle stelle: la nuova edizione di Tale e Quale Show prenderà il via il 26 settembre 2025 su Rai 1.