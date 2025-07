Un tempo inseparabili, oggi distanti come mai prima. La famiglia Rodríguez, un pilastro del jet set italiano, sembra attraversare uno dei momenti più difficili della sua storia mediatica. Il legame tra le sorelle Belen e Cecilia Rodríguez, un tempo solido e visibilmente affettuoso, pare essersi incrinato in maniera irreparabile. A testimoniarlo non sono solo i gesti pubblici (o la loro assenza), ma anche le dichiarazioni, le indiscrezioni e, soprattutto, il silenzio che pesa come un macigno.

Tutto è iniziato ad aprile

Le prime avvisaglie di tensione sono arrivate lo scorso aprile, quando Belen e Ignazio Moser, marito di Cecilia, hanno smesso improvvisamente di seguirsi su Instagram. Il “follow” è poi tornato dopo poche ore, ma il gesto, apparentemente banale, non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti. Da quel momento in poi, si sono rincorse voci, illazioni e titoli a effetto: qualcuno ha parlato di una serata ambigua tra Belen e un amico di Ignazio, altri di un clima teso e sospettoso in famiglia.

Le copertine parlano di gelo

Il settimanale Nuovo TV ha addirittura dedicato una copertina ai due cognati, lanciando l’allarme: “Tra loro è calato il gelo. Lei teme che Ignazio possa tradire sua sorella”. Voci poi ridimensionate, ma che hanno acceso i riflettori su una realtà più complessa di quanto apparisse.

Il vero strappo è con Cecilia

Secondo quanto riportato da Vanity Fair a inizio maggio, la tensione vera sarebbe tra le due sorelle: Cecilia, in dolce attesa, avrebbe accusato Belen di essere troppo distante in un momento così delicato. Ma a smentire questa versione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che in radio ha lasciato intendere ben altro: “Non è come dicono loro. È una storia brutta, ci sono cose molto più pesanti sotto. Non voglio dire altro”.

La distanza resta

A distanza di mesi, le due non si sono più fatte vedere insieme. Nessuna foto, nessuna uscita pubblica, nemmeno in occasione del compleanno di Luna Marì, la figlia di Belen e nipote di Cecilia. Un’occasione che avrebbe potuto rappresentare un momento di riconciliazione, ma che invece ha confermato la freddezza in atto.

Il tentativo (fallito) di riavvicinamento

Nella sua rubrica “Chicchi di Gossip”, Parpiglia ha rivelato che Belen avrebbe tentato un riavvicinamento, trovando però una porta chiusa da parte della sorella minore. “Cecilia non vuole saperne di sua sorella. Nemmeno la nascita imminente della sua bambina ha attenuato la tensione. I fatti accaduti sono gravissimi”, ha scritto il giornalista, senza però entrare nei dettagli.

Belen minimizza, ma non smentisce

In un’intervista rilasciata a Chi il 10 giugno, Belen ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Io e Cecilia abbiamo litigato migliaia di volte, ma è normale tra sorelle. La vita è lunga, ci ritroveremo. Non condividiamo tutto sui social”. Parole che suonano come un tentativo di minimizzare, più che una vera smentita.

Una frattura che fa rumore

Al momento, resta il mistero su cosa sia davvero accaduto tra le sorelle Rodríguez. Ma una cosa è certa: la favola mediatica della famiglia perfetta è finita. E, a quanto pare, non basteranno i social né le frasi concilianti per ricucire uno strappo che – secondo chi li conosce bene – potrebbe non guarire mai del tutto.