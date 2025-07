Una splendida notizia arriva dal mondo dello spettacolo e della danza: Veronica Peparini e Andreas Muller hanno celebrato il loro matrimonio civile. La coppia, amatissima dal pubblico, ha scelto di dirsi “sì” in una cerimonia intima in attesa di quella delle nozze, prevista per il 29 settembre.

Veronica, coreografa di fama e volto noto di Amici, e Andreas, ballerino talentuoso e carismatico, sono una delle coppie più seguite e apprezzate del panorama artistico italiano. La loro storia, nata e cresciuta tra palcoscenici e prove, è sempre stata caratterizzata da una forte complicità e da un amore profondo, che ora ha raggiunto un nuovo, importante traguardo.

Accanto a loro, le figlie della coppia, che rappresentano un tassello fondamentale della loro felicità e del loro equilibrio familiare. La famiglia Peparini-Muller si prepara a vivere insieme questo momento speciale, tra affetto e gioia condivisa.

Il rito civile rappresenta il primo passo verso una vita insieme ancora più unita, e i fan non vedono l’ora di festeggiare con loro il matrimonio del 29 settembre, evento che promette emozioni e momenti indimenticabili. Gli auguri e i messaggi di affetto non sono mancati sui social, dove la coppia ha condiviso la gioia di questo momento speciale.