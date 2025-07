Dopo un lungo corteggiamento, Fabio Fognini ha fatto il suo debutto a Ballando Con le Stelle lo scorso dicembre, quando è stato ospite come ballerino per una notte. Il tennista ligure ha lasciato un’ottima impressione, esibendosi in un boogie che ha conquistato il pubblico e la giuria, tra cui Selvaggia Lucarelli, che non ha esitato a lodarlo con parole di apprezzamento: “Hai paura di me? Non averne. Favoloso, sei stato bravo. Bella attitudine, il sorriso giusto, il divertimento con cui l’hai fatto. Ma poi che bono sei?! Lo pensa di sicuro anche Milly Carlucci”.

Milly Carlucci vuole Fabio Fognini in gara

Proprio Milly Carlucci ha speso parole entusiaste nei confronti del campione azzurro, arrivando a fargli una promessa pubblica: “Già da ieri quando è entrato, tutto il pubblico femminile era come le api sul miele. Cosa ho pensato? Che è un bellissimo e bravissimo ragazzo e sarebbe una fantastica acquisizione per Ballando Con le Stelle. Qui abbiamo un contratto pronto che dice che se firmi parteciperai alla prossima edizione del programma. Metti almeno il nome e noi ti aspettiamo. Dai, ci vediamo a settembre”.

Il ritiro dal tennis: una nuova fase per Fognini

All'epoca Fognini aveva risposto con qualche esitazione, ma il suo recente ritiro dal tennis sembra aver cambiato le carte in tavola. Nel weekend appena trascorso, infatti, il tennista ha annunciato ufficialmente la fine della sua carriera agonistica con un messaggio carico di emozione e gratitudine: "La decisione non è stata semplice, ma sento che questo è il momento giusto. Il tennis è stato il mio universo: mi ha formato, mi ha fatto crescere, mi ha insegnato resilienza, forza e pazienza, tanto nelle vittorie quanto nelle sconfitte. Mi ha dato molto più di quanto avrei potuto immaginare e per questo gli sarò sempre grato".

Un nuovo capitolo tutto da ballare

Ora Fabio si guarda attorno con curiosità e voglia di nuove sfide, e proprio in un’intervista al Corriere della Sera ha aperto a un possibile ritorno in pista, questa volta però da concorrente: “Se mi aspettano a Ballando Con le Stelle? Devo ancora parlare con Milly, che mi aveva voluto come ballerino per una notte. Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida. Vedremo”.

Dunque, dopo aver chiuso un importante capitolo della sua vita dedicato al tennis, Fabio Fognini potrebbe presto aprirne uno nuovo in un contesto completamente diverso ma altrettanto stimolante: quello del ballo televisivo.