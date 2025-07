La macchina organizzativa del Grande Fratello è già in moto in vista della nuova edizione, prevista tra settembre e ottobre. La produzione ha già dato il via ai casting itineranti in tutta Italia per selezionare i futuri concorrenti.

Dopo Patrick Ray Pugliese, primo volto scelto per la tappa in Puglia, arriva ora un altro grande nome storico del reality: Serena Garitta. L’ex gieffina, nota al pubblico per aver vinto la quarta edizione del GF, sarà protagonista della seconda tappa dei provini, in Liguria, che si terrà proprio questa settimana.

Attraverso un video ironico pubblicato sui suoi canali social, Serena ha scherzato con Patrick, suo compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Ciao Patrick, sono Serena. Come Serena chi? Abbiamo vissuto insieme quattro mesi nella Casa del Grande Fratello. Ho capito che sono passati più di vent’anni ma non ti ricordi? Sì, sono quella che ti rincorreva sempre”.

La Garitta ha poi invitato tutti i potenziali concorrenti a partecipare ai casting in Liguria: “Ho visto gente divertentissima in Puglia, ma perché non lo facciamo anche qui? Vi aspetto questo weekend per la seconda tappa dei provini del Grande Fratello, non mancate!”.