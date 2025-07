Non accenna a placarsi il botta e risposta social tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras, protagonisti dell’undicesima edizione di Temptation Island. Dopo la rottura avvenuta durante il reality e le successive polemiche, i due ex fidanzati tornano al centro dell’attenzione mediatica con una nuova serie di frecciatine, like strategici e commenti al vetriolo.

Qualche giorno fa, Martina — oggi felicemente fidanzata con Ciro Solimeno, conosciuto nel percorso da tronista a Uomini e Donne — aveva commentato ironicamente il successo riscosso da Raul durante la messa in onda del programma: “Avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt!”. Una stoccata chiara e diretta, che non è passata inosservata.

A distanza di poche ore è arrivata la risposta di Raul, che ha pubblicato su TikTok un video provocante in cui mostra la sua forma fisica accompagnato da un vecchio audio tratto da Temptation Island: "Hai mai visto maschi come me? Uno che porta rispetto in questa maniera? È inutile starne a parlare, quello che do io è raro”. Il video ha subito fatto il giro dei social, dividendo i fan tra chi lo sostiene e chi lo accusa di non riuscire a voltare pagina.

Scambio al vetriolo

Non è tutto. Un utente ha condiviso uno screen in cui Raul avrebbe messo like a un commento che paragonava Martina a Enzo Paolo Turchi, facendo scoppiare di nuovo la polemica. Martina ha prontamente risposto: "È fan di Enzo Paolo Turchi, tranquilli".

E quando un altro follower ha criticato il suo atteggiamento nei confronti dell’ex, accusandola di incoerenza, Martina non si è trattenuta: "Tesoro comunque con Brad Pitt ci sei stata tu, non noi. Non si sputa nel piatto in cui si è mangiato. Puoi essere bella e avere i soldi, ma devi ancora imparare a campare”.

Raul non ci sta e rilancia

Puntuale arriva un’altra story di Raul, girata in palestra, con tono criptico ma nemmeno troppo velato: “Quando ti costruisci da solo, non hai bisogno di gettare fango per brillare. Certi successi si notano. Altri… si raccontano”. Una frase che molti hanno letto come l’ennesimo riferimento alla De Ioannon.

Martina chiude… o forse no

La ex tronista ha poi pubblicato un’ultima storia dal tono apparentemente distaccato: “Vi ho dato un po’ da parlare, ci rivediamo il prossimo anno. Nel frattempo avrò costruito una famiglia, lavorato, fatto carriera e abiterò in una bellissima casa con la persona che amo. Ciao!”.

Ma sarà davvero l’ultimo capitolo di questa soap social?