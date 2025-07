A Temptation Island i colpi di scena non mancano mai, e al centro dell’attenzione in questa edizione ci sono Alessio Loparco e Sonia Mattalia, una delle coppie più chiacchierate del reality. Dopo giorni di forti emozioni e riflessioni individuali, la situazione tra i due sembra essere sempre più tesa. E ora spunta anche un’indiscrezione clamorosa: Sonia sarebbe incinta.

Il confronto mancato: la ferita di Sonia

Tutto è iniziato quando Sonia, profondamente scossa da alcune immagini viste nel capanno, aveva chiesto un falò di confronto anticipato. La delusione è arrivata subito: Alessio ha deciso di non presentarsi. “Non sono venuto perché ero emotivamente preso. Avrei preferito un confronto a mente fredda”, ha spiegato successivamente il pugliese davanti alle telecamere. “Ero scosso, ho sofferto molto. Per me era un’opportunità veramente importante ed è andata persa”.

Il tentativo di recupero

Nei giorni successivi, però, Alessio ha fatto un passo indietro, chiedendo un nuovo falò per potersi finalmente confrontare con la sua fidanzata: “Ho bisogno di guardarla negli occhi, capire le sue motivazioni”, ha detto a Filippo Bisciglia. Il conduttore ha portato la richiesta a Sonia nel villaggio delle fidanzate, ma ha ricevuto un netto rifiuto. La donna, ancora ferita, ha detto chiaramente di non sentirsi pronta: “Lui deve rispettare il mio dolore e aspettare che io sia pronta. Deve mettere da parte l’orgoglio e ascoltarmi, per una volta”.

Sonia resta nel villaggio: eccezione al regolamento

In una svolta inaspettata, Sonia è rimasta nel villaggio delle fidanzate, nonostante il regolamento preveda che chi chiede un falò e non lo ottiene debba lasciare il programma. È stato Filippo a spiegare ad Alessio: “Le fidanzate hanno chiesto di far rientrare Sonia, perché la vedono come una guida. Io sono andato da lei per chiederle di incontrarti, ma ha detto no”. Una decisione che ha lasciato Alessio confuso e deluso: “E che si fa? Che devo fare? Magari posso chiederlo un’altra volta. Io dove devo aspettare? In albergo? A soffrire... giustamente”.

Sonia incinta? L’indiscrezione che cambia tutto

Mentre la tensione resta alta, è emersa una voce clamorosa che potrebbe cambiare completamente la prospettiva: Sonia sarebbe in dolce attesa. L’indiscrezione arriva da un utente che frequenta la stessa scuola di ballo latino-americano della ragazza (in orari diversi), e che ha segnalato la notizia all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Lei è incinta!”, ha dichiarato l’utente. Deianira ha rincarato la dose, lasciando intendere che qualcosa di vero potrebbe esserci: “Infatti avevano anticipato che una coppia si accorgeva di essere in dolce attesa durante il programma”. Se confermata, sarebbe un evento senza precedenti nella storia del programma.

Alessio rompe il silenzio sui social

Intanto, nelle ultime ore è circolato anche uno screenshot nel quale Alessio risponde ad un fan. Alla domanda “Stai ancora con Sonia?”, l’avvocato pugliese ha risposto secco: “Sì”.

Adesso non ci resta che attendere la messa in onda della terza puntata per scoprire l’epilogo del “viaggio nei sentimenti” di Alessio e Sonia.