Martina De Ioannon, ex tronista e volto noto del panorama televisivo grazie alla partecipazione a Temptation Island con l’ex Raul Dumitras, ha aperto il suo cuore durante una recente diretta su TikTok, raccontando con sincerità la sua storia d’amore con Ciro Solimeno, conosciuto nello studio di Uomini e Donne.

Una relazione diversa dalle altre

Nonostante la perfezione non esista, Martina ha spiegato che con Ciro si sente finalmente felice e sta costruendo un rapporto basato su fondamenta solide e importanti. “Non è perfetto, anche lui ha i suoi difetti. Ma sono felice. Questa per me è la risposta più soddisfacente a tutti coloro che non credevano in noi. I dubbi ci possono essere, non è che ci sposiamo domani. Ma stiamo mettendo delle basi solide e importanti”, ha rivelato con grande sincerità.

La relazione con l’ex corteggiatore è per Martina un’esperienza molto diversa dalle precedenti. “Ho avuto altre storie, ma non c’è paragone. Stiamo crescendo insieme. Io soprattutto. Anche io dovevo crescere tanto. Mi avete sempre vista molto sicura di me, lo sono, però dovevo migliorare tanti lati del mio carattere”, ha ammesso, sottolineando un percorso di maturazione personale. Poco dopo la scelta, la coppia ha deciso di andare a convivere, un passo importante che Martina non rimpiange affatto: “Il fatto di aver conosciuto Ciro mi spinge a dire ‘non cambierei una virgola’”.

L’incontro con la famiglia di Ciro Solimeno

Martina ha poi raccontato anche il momento delicato del primo incontro con la famiglia di Ciro. Temendo che il suo passato televisivo potesse creare pregiudizi nei suoi confronti, soprattutto da parte dei genitori del fidanzato, ha confessato di aver vissuto un po’ di paura. “Inizialmente ero spaventata, avendo fatto delle esperienze televisive, per quanto posso sembrare forte, temevo i pregiudizi. Perché ce ne sono tanti nei miei confronti, anche se li ho sempre superati. In quel caso erano i genitori del mio fidanzato, della persona che amo, e la mia paura era che passassi per la persona che non ero”.

Fortunatamente, l’incontro si è rivelato molto positivo: “All’inizio avevo paura, ma ho trovato delle persone accoglienti e semplici come me”, ha raccontato Martina, aggiungendo così un altro tassello di serenità alla sua storia d’amore.