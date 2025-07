Martina De Ioannon e Raul Dumitras, protagonisti della passata edizione di Temptation Island come coppia, continuano a far parlare di sé… e non in modo sereno.

Durante il programma, Martina si è avvicinata al tentatore Carlo Marini, tanto da iniziare a frequentarlo anche fuori dal villaggio. Dopo Temptation Island, Martina è salita sul trono di Uomini e Donne ed è uscita dal dating show con il suo nuovo fidanzato, Ciro Solimeno. Tuttavia, nonostante sia trascorso quasi un anno dalla fine della loro relazione, Martina e Raul continuano a punzecchiarsi a vicenda.

In una recente diretta con Ciro, Martina ha commentato la quantità di complimenti che Raul continua a ricevere da fan e follower, definendoli “ingiustificati”: “Avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt!”, ha sbottato.

Raul non ha perso tempo a rispondere, e l’ha fatto con un video TikTok dove mostra il suo fisico e posa con aria provocante. Il sottofondo? Un suo audio ormai virale in cui racconta con orgoglio quanto è stato fedele e rispettoso con Martina: “Se passa una donna non la guardo, non perché sono fidanzato, ma perché non ho proprio il desiderio! Hai mai visto maschi come me? Uno che porta rispetto così? Quello che do io è raro”.

Quando qualcuno nei commenti gli ha consigliato di voltare pagina, Raul ha risposto secco: “Faccio una vita stellare, sono felice, spensierato e appagato, però non mi faccio pestare i piedi!”.

Chi vincerà questa battaglia social? Intanto, lo scontro tra Martina e Raul non sembra destinato a fermarsi.