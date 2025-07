"Guardarti diventare madre è una meraviglia”. Con queste parole piene d’amore, Benjamin Mascolo – ex membro del duo Benji & Fede – ha scaldato il cuore dei suoi follower annunciando l'arrivo del suo primo figlio insieme alla compagna Greta Cuoghi.

Il post, pubblicato sui suoi profili social, è una vera e propria dichiarazione d'amore e di gratitudine. In un momento intimo condiviso pubblicamente, Benjamin scrive: “È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te”.

Una storia d'amore lontana dai riflettori

Dopo la fine della sua relazione mediatica con l’attrice americana Bella Thorne, Benjamin ha scelto una strada più intima e riservata insieme a Greta Cuoghi, ex concorrente di Miss Mondo Italia. I due si sono sposati nel novembre 2023 con una cerimonia privata e da allora vivono il loro amore con discrezione. Negli ultimi mesi, alcuni fan avevano notato dettagli che facevano pensare a una possibile gravidanza: foto strategiche, mani posate sul ventre e un sorriso diverso. Oggi, arriva la conferma più dolce.

Il sogno di una famiglia

Benjamin non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre. In diverse interviste, aveva parlato della sua volontà di costruire una famiglia, ma aveva anche ammesso di volerlo fare "al momento giusto e con la persona giusta". Sembra proprio che quel momento sia arrivato.