Emma Muscat, la talentuosa cantante maltese che abbiamo imparato a conoscere nella 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, è in dolce attesa e ha finalmente condiviso con i fan una notizia tanto attesa: il bebè che aspetta sarà una femminuccia!

La rivelazione è arrivata attraverso alcuni tenerissimi scatti pubblicati su Instagram, in cui Emma e il compagno Kurt Galea – imprenditore e musicista – si mostrano radiosi e innamorati durante il baby shower organizzato per celebrare l’arrivo della piccola.

Le parole piene d’amore

“Immersi in questi ultimi momenti con questo adorabile pancione prima di poterti finalmente stringere tra le mie braccia, piccolina. Questa gravidanza è volata via, ancora non riesco a credere che siamo già al traguardo. Grazie a tutti per l'infinito affetto e sostegno. Il baby shower di ieri è stato un sogno assoluto... sono così grata per queste persone incredibili nella mia vita”, ha scritto la cantante sui social, visibilmente emozionata.

Emma, 25 anni, ha parlato della gravidanza anche durante una recente intervista a Verissimo, dove ha raccontato che la canzone “Tutto quello che ho” è nata proprio nei primi giorni in cui ha scoperto di essere incinta. Un brano che, oggi più che mai, assume un significato profondo e personale.

Sempre nello studio di Silvia Toffanin, Emma ha parlato con grande affetto della sua relazione con Kurt, definendolo “l’uomo della sua vita”. Un amore solido e sereno che, presto, sarà coronato dalla nascita della loro prima figlia.

I fan della cantante, da sempre molto affezionati e partecipi, hanno invaso i social di messaggi di affetto e congratulazioni, celebrando con lei questo momento speciale.