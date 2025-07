Luca Calvani, noto attore e personaggio televisivo, ha recentemente intrapreso un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera: dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, è pronto a condurre un programma culinario su Food Network, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Le registrazioni si terranno nel suo casale toscano, Le Gusciane, dove la passione per la cucina si fonde con l'amore per la natura e la convivialità.

“Dal Grande Fratello alla cucina. L'attore Luca Calvani, dopo l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia, condurrà un nuovo programma su Food Network, canale del gruppo Warner Bros Discovery – ha scritto Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi -. Tra padelle e ricette è tutto pronto: le registrazioni si terranno nel suo casale in Toscana”.

Jessica Morlacchi: "Luca Calvani la mia più grande delusione"

“La mia più grande delusione? Luca Calvani. La complicità fra noi era molto evidente e, secondo me, il primo ad accorgersene è stato proprio il suo compagno”. E sarebbe proprio quest’ultimo, secondo la sua teoria, ad aver messo i bastoni fra le ruote al loro rapporto. “Luca è una persona molto intelligente, quindi probabilmente ha capito che c’era una sintonia che forse era meglio non alimentare. Questo è ciò che mi viene da pensare, altrimenti non mi spiego perché non ci siamo più sentiti, soprattutto dopo la pace fatta in diretta. È stato un momento davvero toccante, ho visto Luca così emozionato, mi ha abbracciata… pensavo tenesse davvero tanto alla nostra amicizia. Invece non ho più sentito nessuno. E questa è la verità”.

Jessica ha poi aggiunto: “Avevo proprio preso una cotta, anche perché là dentro può succedere di tutto. Luca è indubbiamente un bell’uomo. Avevo perso un po’ la bussola, come può capitare a chiunque, soprattutto dopo tante attenzioni e quel modo di fare così coinvolgente. Poi però ho ritrovato l’equilibrio e negli ultimi due mesi l’ho guardato con occhi diversi: per me Luca era diventato un amico, una persona da tenere tra le relazioni sincere”.